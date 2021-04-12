Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM С начала 2021 года правоохранительные органы Казахстана изъяли 663 единицы огнестрельного оружия. Об этом заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Алексей Милюк.

По его словам, оружие и боеприпасы из незаконного оборота изымаются через ежегодные акции по выкупу оружия, а также в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Кару», «Правопорядок» и другие.

Милюк добавил, что с начала года изъято 39 единиц нарезного огнестрельного оружия. Он призвал граждан республики сдать незаконно хранящееся оружие.

Отметим, с 2008 года в Казахстане прошло десять акций по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия. Средства на покупку оружия выделяются из республиканского бюджета.

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