Горно-Алтайск, , 11:28 — REGNUM Среди региональных центров Сибирского федерального округа лидером по росту цен на бензин стал Горно-Алтайск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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Так, в столице Республики Алтай за два месяца с конца января 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 3.41 рубля, АИ-95 — на 2.72 рубля, АИ-98 — на 2.10 рубля. Таким образом, по данным на конец марта на заправках города бензин трёх марок стоит 44.50, 46.23, 52.00 рубля соответственно.

Стоимость дизельного топлива составила 48.96 рубля.

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