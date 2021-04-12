Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM На Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге под музыку из фильма «Укрощение огня» появился портрет Юрия Гагарина. Акция в рамках традиционного для Северной столицы звукового шоу «Поющие мосты» была приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

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В ночь на 12 апреля тысячи петербуржцев наблюдали за разведением Дворцового моста под музыку, написанную композитором Андреем Петровым для фильма «Укрощение огня», снятого по мотивам биографии главного конструктора советской космической программы Сергея Королёва.

«Как известно, история российской космонавтики зародилась именно в нашем городе. На территории Петропавловской крепости, где сейчас находится Музей космонавтики и ракетной техники, проводились испытания двигателя аппарата, на котором был совершен первый полет в космос. Ленинградские ученые, инженеры, конструкторы сыграли в развитии отечественной науки прорывную роль», — отметила заместитель председателя комитета Марина Мерцалова.

Напомним, звуковое шоу «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку, проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года, каждую ночь с мая по сентябрь.