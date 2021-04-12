Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки не зарегистрировано новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.

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Напомним, что за весь период пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3 796 пациентов.

В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 1 987 пациентов. Более 200 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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