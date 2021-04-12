Саратов, , 11:23 — REGNUM В Саратове 12 апреля запланирована обширная праздничная программа, приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос. Мероприятия к Дню космонавтики наметили также в Энгельсе. В городском кинотеатре «Звездный» состоится показ фильмов в рамках четвертого открытого фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC».

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В онлайн режиме с 14:00 (местное время) будет доступна эксурсия по передвижной выставке «Музей, который посетил Гагарин», организованной музеем-усадьбой Н. Г. Чернышевского.

О разных аспектах жизни первого космонавта Юрия Гагарина можно будет узнать во время пешеходной эксурсии. Она пройдет в Саратове в 17:00, стартовав от улицы Мичурина, 8.

В завершении дня в 22:00 на Соколовой горе прогремит праздничный салют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовском областном музее краеведения открыта до 15 сентября выставка «Соколы», «Орланы» и другие истории космической одежды», подготовленной московским музеем космонавтики к 60-летию первого полёта человека в космос.

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