Пхеньян, , 11:26 — REGNUM Девять лет с момента избрания Ким Чен Ына лидером КНДР исполнилось 11 апреля 2021 г. Об этом сообщает центральная северокорейская газета Rodong Sinmun.

В статье подчёркивается, что Ким Чен Ын «поставил интересы людей в качестве первоочередной задачи при разработке и реализации политики».

В отдельной статье подробно также рассказывается о заслугах лидера страны в предотвращении распространения пандемии коронавируса и восстановлении регионов после наводнения, произошедшего в 2020 году.

Напомним, что Ким Чен Ын назначен первым секретарём ЦК Трудовой партии Кореи 11 апреля 2012 года, через 2 дня — председателем Комитета обороны КНДР. А на партийном съезде, состоявшемся в начале текущего года, он был утверждён в качестве генерального секретаря ТПК.

Между тем, по случаю годовщины в стране не проводилось никаких праздничных мероприятий.