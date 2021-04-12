Костромской врач ответила на популярные вопросы о вакцинации – интервью
Кострома, 12 апреля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Заведующая самой крупной костромской поликлиникой для взрослых No 1 Юлия Беляева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о ходе вакцинации в Костроме и ответила на самые популярные вопросы о прививках.
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Насколько сейчас доверяют вакцине костромичи?
Юлия Беляева: Люди прониклись идеей, насмотрелись на то, как болеют их родственники и знакомые. За счёт этого первоначальное недоверие превратилось во вполне конкретное желание получить антитела. Вакцине и врачам по моим наблюдениям сейчас доверяет большинство костромичей. Уровень этого доверия оцениваю высоко. Заявок у нас много.
Кто чаще делает прививки — молодёжь, люди среднего или старшего возраста?
Юлия Беляева: Людей из возрастной группы 65+ из всех желающих где-то 60%, людей среднего и молодого возраста поровну. Эти цифры объясняются очень просто — у пенсионеров больше хронических заболеваний и рисков. Встречаются и забавные моменты — недавно у нас прививалась группа бабушек из одного подъезда, иногда пенсионеры записывают на вакцинацию своих взрослых детей. Бывает и наоборот.
Какие вопросы в основном задают люди, чего опасаются?
Юлия Беляева: Каких-то диких вопросов про чипизацию, и тому подобное сейчас уже никто не задаёт. В основном спрашивают про риск заразить родственников после первой прививки. Люди информированы — и за счёт пропаганды, и за счёт «сарафанного радио». Приведу пример — недавно мы прививали нашу самую старшую пациентку 94 лет. Бабушка не является врачом, но она во всем разобралась и задавала практически профессиональные вопросы. В январе этого года, когда все только начиналось, вопросов было очень много — из чего сделана вакцина, как она работает? Кто-то спрашивал, проводят ли на мне испытания? Мы пытались объяснить сложный генетический состав доступным языком. Люди делали вид что понимают, кивали. Надеюсь, донести информацию удалось до всех.
Как в большинстве случаев организм реагирует на вакцину? Наблюдали ли вы необычные реакции организма на препарат?
Юлия Беляева: Повышение температуры тела на сутки, обычно не выше 38 градусов. Озноб. Озноб без температуры. Слабость. Все явления ожидаемы. Чего-то необычного я не замечала.
Правда ли, что чем сильнее иммунитет у человека, тем жёстче будет реакция и ответ организма на прививку?
Юлия Беляева: Я знаю что такое мнение есть, но испытаний на этот счёт не проводилось. Чётко ответить на этот вопрос нельзя — ведь изначально иммунитет перед прививкой никто не проверяет. Если человек никогда не болеет — это ещё не значит что у него крепкий иммунитет.
У некоторых людей после введения первой или второй дозы вакцины возникает изменённое состояние сознания. Стоит ли бояться этого момента и чем можно объяснить эту реакцию?
Юлия Беляева: Это реакция организма на высокую температуру. Наверняка в детстве вы болели гриппом с высокой температурой, и чувствовали что-то похоже. Здесь то же самое. Бояться не стоит — стоит пить аспирин.
В России есть три вакцины от коронавируса— «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В чём отличия и преимущества этих препаратов? Каким из них лучше и безопаснее всего прививаться?
Юлия Беляева: Боюсь что я не могу полноценно ответить на этот вопрос, так как в Костромской области мы пока работаем только с вакциной «Спутник V». Насколько я понимаю, реакции организма на эти вакцины примерно одинаковы. Единственное удобство — «Спутник V» двухкомпонентный, работающим и занятым людям будет проще прививаться однокомпонентной вакциной.
Предлагаю разобрать несколько популярных мифов о вакцинации. Есть мнение, что тем, кто переболел коронавирусом, прививаться не нужно. Так ли это, и какой промежуток нужно выдержать после болезни перед прививкой?
Юлия Беляева: Иммунитет к коронавирусу, сформировавшийся даже после очень тяжёлого течения заболевания, неустойчив. Через 4−6 месяцев переболевший человек практически полностью лишается антител. После болезни лучше подождать полгода, затем можно прививаться. Переболевших пациентов, которые пришли за прививкой, у нас пока не очень много — десятки. Но они есть.
Может ли вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции принести вред здоровью?
Юлия Беляева: Во время бессимптомного течения болезни иммунитет практически не работает. Нет клинических проявлений — следовательно, ему незачем бороться. Прививка в этом случае не несёт никакой опасности и нагрузки на организм. Даже если у человека при бессимптомном течении болезни есть антитела, прививаться стоит. В любой момент лёгкое течение болезни может перейти в тяжёлую форму. А вакцинация заранее готовит организм к этому событию и позволяет перенести заболевание с наименьшими потерями.
Также есть мнение, что если после прививки поднялась температура, лучше не сбивать её и дать организму самому пережить этот этап, иначе не выработается иммунитет к коронавирусу. Насколько это справедливо?
Юлия Беляева: Температуру переносят все по-разному: кто-то с показателями под 40 готов бороться, а для некоторых 37,2 — трагедия. Но я считаю, что температуру выше 38 градусов лучше «гасить». На результат это не повлияет.
И самый популярный вопрос — медики утверждают, что после прививки от коронавируса в течение трёх дней лучше не пить алкоголь. Соблюдать «сухой» режим рекомендуется и до полного формирования антител в организме. Какая доза алкоголя допустима в этот период, от каких напитков стоит воздержаться вовсе, а какие в небольших количествах возможны?
Юлия Беляева: Алкоголь — дело сложное. Тут все зависит от массы тела, состояния печени, возраста человека и множества других факторов. Врачи советуют выдержать три дня после прививки потому что вакцина — это дополнительная нагрузка на организм. А алкоголь — токсин, он также создаёт нагрузку. Первые дни столкновения организма с инородным веществом лучше все-таки переждать. Что касается месяца — категорически запрещать алкоголь до полного формирования антител я бы не стала. Запоев, конечно, не должно быть в любом случае. Разумнее всего будет разделить привычную для человека дозу на два, и не превышать этого лимита.
Спасибо за разговор, Юлия Сергеевна.