Кострома, 12 апреля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Заведующая самой крупной костромской поликлиникой для взрослых No 1 Юлия Беляева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о ходе вакцинации в Костроме и ответила на самые популярные вопросы о прививках.

Вакцинация в поликлинике

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Заведующая поликлиникой Юлия Беляева

Насколько сейчас доверяют вакцине костромичи?

Юлия Беляева: Люди прониклись идеей, насмотрелись на то, как болеют их родственники и знакомые. За счёт этого первоначальное недоверие превратилось во вполне конкретное желание получить антитела. Вакцине и врачам по моим наблюдениям сейчас доверяет большинство костромичей. Уровень этого доверия оцениваю высоко. Заявок у нас много.

Кто чаще делает прививки — молодёжь, люди среднего или старшего возраста?

Юлия Беляева: Людей из возрастной группы 65+ из всех желающих где-то 60%, людей среднего и молодого возраста поровну. Эти цифры объясняются очень просто — у пенсионеров больше хронических заболеваний и рисков. Встречаются и забавные моменты — недавно у нас прививалась группа бабушек из одного подъезда, иногда пенсионеры записывают на вакцинацию своих взрослых детей. Бывает и наоборот.

Какие вопросы в основном задают люди, чего опасаются?

Юлия Беляева: Каких-то диких вопросов про чипизацию, и тому подобное сейчас уже никто не задаёт. В основном спрашивают про риск заразить родственников после первой прививки. Люди информированы — и за счёт пропаганды, и за счёт «сарафанного радио». Приведу пример — недавно мы прививали нашу самую старшую пациентку 94 лет. Бабушка не является врачом, но она во всем разобралась и задавала практически профессиональные вопросы. В январе этого года, когда все только начиналось, вопросов было очень много — из чего сделана вакцина, как она работает? Кто-то спрашивал, проводят ли на мне испытания? Мы пытались объяснить сложный генетический состав доступным языком. Люди делали вид что понимают, кивали. Надеюсь, донести информацию удалось до всех.

Прививку от коронавируса чаще всего делают костромичи в возрасте 65+

Как в большинстве случаев организм реагирует на вакцину? Наблюдали ли вы необычные реакции организма на препарат?

Юлия Беляева: Повышение температуры тела на сутки, обычно не выше 38 градусов. Озноб. Озноб без температуры. Слабость. Все явления ожидаемы. Чего-то необычного я не замечала.

Правда ли, что чем сильнее иммунитет у человека, тем жёстче будет реакция и ответ организма на прививку?

Юлия Беляева: Я знаю что такое мнение есть, но испытаний на этот счёт не проводилось. Чётко ответить на этот вопрос нельзя — ведь изначально иммунитет перед прививкой никто не проверяет. Если человек никогда не болеет — это ещё не значит что у него крепкий иммунитет.

У некоторых людей после введения первой или второй дозы вакцины возникает изменённое состояние сознания. Стоит ли бояться этого момента и чем можно объяснить эту реакцию?

Юлия Беляева: Это реакция организма на высокую температуру. Наверняка в детстве вы болели гриппом с высокой температурой, и чувствовали что-то похоже. Здесь то же самое. Бояться не стоит — стоит пить аспирин.

В России есть три вакцины от коронавируса— «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В чём отличия и преимущества этих препаратов? Каким из них лучше и безопаснее всего прививаться?

Юлия Беляева: Боюсь что я не могу полноценно ответить на этот вопрос, так как в Костромской области мы пока работаем только с вакциной «Спутник V». Насколько я понимаю, реакции организма на эти вакцины примерно одинаковы. Единственное удобство — «Спутник V» двухкомпонентный, работающим и занятым людям будет проще прививаться однокомпонентной вакциной.

В Костромской области пока доступна только одна вакцина от коронавируса — Спутник V

Предлагаю разобрать несколько популярных мифов о вакцинации. Есть мнение, что тем, кто переболел коронавирусом, прививаться не нужно. Так ли это, и какой промежуток нужно выдержать после болезни перед прививкой?

Юлия Беляева: Иммунитет к коронавирусу, сформировавшийся даже после очень тяжёлого течения заболевания, неустойчив. Через 4−6 месяцев переболевший человек практически полностью лишается антител. После болезни лучше подождать полгода, затем можно прививаться. Переболевших пациентов, которые пришли за прививкой, у нас пока не очень много — десятки. Но они есть.

Может ли вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции принести вред здоровью?

Юлия Беляева: Во время бессимптомного течения болезни иммунитет практически не работает. Нет клинических проявлений — следовательно, ему незачем бороться. Прививка в этом случае не несёт никакой опасности и нагрузки на организм. Даже если у человека при бессимптомном течении болезни есть антитела, прививаться стоит. В любой момент лёгкое течение болезни может перейти в тяжёлую форму. А вакцинация заранее готовит организм к этому событию и позволяет перенести заболевание с наименьшими потерями.

Также есть мнение, что если после прививки поднялась температура, лучше не сбивать её и дать организму самому пережить этот этап, иначе не выработается иммунитет к коронавирусу. Насколько это справедливо?

Юлия Беляева: Температуру переносят все по-разному: кто-то с показателями под 40 готов бороться, а для некоторых 37,2 — трагедия. Но я считаю, что температуру выше 38 градусов лучше «гасить». На результат это не повлияет.

И самый популярный вопрос — медики утверждают, что после прививки от коронавируса в течение трёх дней лучше не пить алкоголь. Соблюдать «сухой» режим рекомендуется и до полного формирования антител в организме. Какая доза алкоголя допустима в этот период, от каких напитков стоит воздержаться вовсе, а какие в небольших количествах возможны?

Юлия Беляева: Алкоголь — дело сложное. Тут все зависит от массы тела, состояния печени, возраста человека и множества других факторов. Врачи советуют выдержать три дня после прививки потому что вакцина — это дополнительная нагрузка на организм. А алкоголь — токсин, он также создаёт нагрузку. Первые дни столкновения организма с инородным веществом лучше все-таки переждать. Что касается месяца — категорически запрещать алкоголь до полного формирования антител я бы не стала. Запоев, конечно, не должно быть в любом случае. Разумнее всего будет разделить привычную для человека дозу на два, и не превышать этого лимита.

Спасибо за разговор, Юлия Сергеевна.