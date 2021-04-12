Джакарта, , 11:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло индонезийский регион Лампунг, сообщает Antara.

Согласно информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 12 апреля 2021 года в 08:52 по местному времени.

Эпицентр землетрясение находится в 9 км к юго-западу от Лампунга. Очаг землетрясения расположен на глубине 95 км.

Как сообщало ИА REGNUM, город Маланг в Индонезии потрясло землетрясение с магнитудой 6,1.

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