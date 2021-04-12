Оренбург, , 11:20 — REGNUM Депутат Заскобрания Оренбургской области Евгений Маслов («Единая Россия») досрочно прекращает свои полномочия, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Отказ депутатского мандата связан с переменой места жительства. Вопрос вынесен на рассмотрение Заксобрания.

Стоит отметить, в Законодательном собрании политик представлял избирательный округ №18, куда входит город Новотроицк. Напомним, Маслов с 2014 года по сентябрь 2020 года являлся управляющим директором АО «Уральская Сталь».

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