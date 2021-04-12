Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 апреля. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 33 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (94), Зерноградском и Неклиновском районах (по девять). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 2,9% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 83 720 жителей Ростовской области.

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