Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 апреля выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным приростом зараженных с 7 октября. Накануне сообщалось о 236 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 110 476 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 257 человек, всего выздоровели с начала пандемии 105 268 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом семеро жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2952 человек. Накануне сообщалось также о семи летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3549 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 558 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 12 апреля остаются свободными 29% коек.