Москва, , 11:16 — REGNUM За минувшие сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 277 человек, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 277 летальных исходов», — рассказали в штабе.

Всего в России, по информации оперштаба, COVID-19 стал причиной смерти 103 263 человек.

Также за сутки полностью выздоровели и были выписаны 6656 ковид-пациентов. Все поправили здоровье после инфицирования свыше 4,27 млн жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области с начала пандемии обнаружили уже 58 105 носителей коронавируса.