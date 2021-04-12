Минск, , 11:19 — REGNUM Испытания энергосистемы Белоруссии, в ходе которых было проведено отключение трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой, проведены успешно. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Уточняется, что испытания были проведены в два этапа — 8 и 11 апреля — и в ходе них было проведено отключение всех межгосударственных ЛЭП между Белоруссией и Литвой для того, чтобы проанализировать складывающиеся режимы работы на белорусских энергообъектах.

Кроме того, в ходе испытаний предполагалось оценить достаточность «разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву».

Также подчеркивается, что данные «испытания энергосистемы республики прошли успешно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что коммерческие поставки электроэнергии из России в Латвию полностью прекращались на два дня, 8 и 11 апреля.