Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Активы шведских фондов продолжают расти. Согласно статистическим данным Ассоциации фондовых компаний, в течение марта 2021 года совокупная стоимость фондов выросла на 285 миллиардов шведских крон и в конце месяца достигла рекордного уровня в 5, 918 триллионов крон (€590 млрд). Об этом сообщило государственная новостное агентство Швеции TT.

В течение 2020 года активы фондов увеличились на 400 миллиардов крон и составили рекордные 5,455 триллиона под конец года, что является рекордной цифрой. Однако за первые три месяца 2021 года благосостояние шведов увеличилось больше, чем за весь прошлый год.

Мировая конъектура для держателей доли в различных фондах в марте оставалась позитивной. Стоимость Стокгольмской фондовой биржи выросла чуть более чем на 8%, сообщает TT.