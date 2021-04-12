Аксайский район, Ростовская область, , 11:19 — REGNUM Глава Аксайского района (Ростовская область) задержан во время отдыха в одном из санаториев Кисловодска. Официального подтверждения этой информации по-прежнему пока нет. Вся информация поступает со ссылкой на источник в силовых структурах.

По делу проходят шесть предпринимателей. Чиновника и коммерсантов подозревают в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, мошенничестве и легализации денег, пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?».

В ближайшее время суд в Ростовской области выберет меру пресечения для главы района.

ИА REGNUM сообщало, что Виталий Борзенко возглавляет администрацию Аксайского района на протяжении 27 лет — с июня 1994 года.

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