12 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Шесть лет назад на Украине сбылись мечты потомков Бандеры, Шухевича и остальных нацистских коллаборантов — был принят так называемый закон о декоммунизации. Очередной раз ощутить на себе последствия принятого закона вынуждены были жители города Одессы, отмечавшие годовщину освобождения города от фашистов. Другие жители Украины имеют вопросы относительно целесообразности принятия данного закона.

Оксана Переможенко, , 12:16 — REGNUM 9 апреля 2015 года депутаты украинского парламента принял скандальный закон о декоммунизации. В соответствии с данными законом осуждается советский период истории Украины, получивший презрительное название «коммунистический режим». Также в соответствии с законом запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются «борцами за независимость» Украины члены ОУН (организации, деятельность которой запрещенав РФ), УПА (организации, деятельность которойзапрещена в РФ), а также иные подобные организации. Переименованию подлежат все топонимы, связанные с именами деятелей Советского Союза, а также объекты, в названиях которых упоминаются коммунизм, советская власть и ее институты (Коммунистическая партия, комсомол, пионерия).В законе также декларируется осуждение нацистского режима и пропаганды его символики.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На Украине 9 апреля 2021 года не забыли упомянуть о столь «важной» для страны дате. Читатели тематического сообщества «Декоммунизация. Украина» в социальной сети Facebook не только активно комментировали памятную дату. Стоит лишь отметить, что один из них предложил провести «декоммунизацию в головах», а Елена К. из Киева призвала «оставить в покое памятник Щорсу», так как он признан мировым шедевром. Она предложила его «немного переделать» и «пусть стоит».

Больший отклик упоминаемая дата нашла у читателей издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и Twitter.

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«Наконец-то хорошо зажили. Пожалуй, Европа нашего уровня жизни не достигнет. Отсталые, что с них взять — Старый Свет», — иронизирует Валерий Е. из города Запорожья.

«А верховный балабол дарит украинской «армии» покрашенные советский самолет и вертолёт. Ох уж это ненавистное советское наследие, никак Украина не может избавиться от него», — заметил Сергей Евгеньевич.

«Кстати, что они имеют в виду, говоря «декоммунизация»? Коммунизм-то мы и не видели… Значит — «десоциализация»? Ну, это таки да! Все социальные программы либо свернуты, либо сворачиваются… Поздравляю с юбилеем!» — написала Галина Р.

«А что дома, построенные Сталиным, Хрущевым, Брежневым, не взрывают? А что дипломы о высшем не рвут? Или не сажают за них?» — задал вопросы Борис Г.

«Днепрогэс уже?» — интересуется судьбой советского наследия Amigo.

Днепрогэс Anatoliy Volkov

«Единственная истинная цель декоммунизации — это разрыв отношений между бывшими союзными республиками и закрепление частной собственности, наворованной при распаде СССР», — отметил Антон МС Т В.

Исключительно восторженные комментарии можно было прочесть под «праздничной» публикацией бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Также люди отреагировали на пост бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в социальной сети Facebook. Однако и там среди восторженной аудитории были те, чье мнение отличается от мнения потребителей украинской пропаганды.

«Это называется вандализм. Историю не уничтожить, не разрушить, она всегда будет историей», — отметила Тамара Л.

«Цивилизация все равно вернется к основам коммунизма, только под другим названием. Другого развития нет, так как «демократия» выпадает на руку малому количеству людей на планете и является «выкрутнем» капитализма», — добавила Людмила А. из Львова.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

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Отметим, очередную возможность прочувствовать на себе «достижения» закона о декоммунизации имели возможность 10 апреля одесситы во время празднования освобождения города от фашистов. «Сейчас как-то вроде и 77-я годовщина освобождения Одессы, а свободным себя в родном городе как-то не чувствуешь… За флаги, под которыми освобождали, можно пять лет тюрьмы получить», — резюмировал журналист из Одессы Юрий Ткачев.

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Напомним, 9 апреля 2021 года, как раз в шестую годовщину принятия закона о декоммунизации (в соответствии с которым также предполагается осуждение и нацистского режима) на позициях ВСУ в Донбассе был вывешен флаг нацистской Германии. Это произошло после посещения позиций украинских военных президентом Украины Владимиром Зеленским.

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