Стокгольм, , 11:15 — REGNUM В настоящее время в Стокгольме от COVID-19 привито меньшее количество пожилых людей, чем медиков, что вызвало критику в адрес городских властей. Однако финансовый управляющий столицы (мэр) Ирен Свенониус отмечает, что мэрия следовала предписаниям Агентства общественного здравоохранения Швеции. Об этом сообщила газета Expressen.

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На ранних этапах вакцинации столичная мэрия Стокгольма подвергалась критике за то, что упор был сделан на иммунизации сотрудников системы здрвоохранения, а не на пожилых людей, пользующихся услугами по уходу на дому.

Однако Свенониус не считает, что рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции были истолкованы неверно.

«Мы строго следовали рекомендациям Агентства общественного здравоохранения. Мы вакцинировали в первую очередь самых пожилых людей, всех, кто живет в домах престарелых, и всех, кто получает помощь на дому. Затем в первую фазу вакцинации был включен муниципальный медперсонал», — отметила Свенониус в эфире SVT.

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