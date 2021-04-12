Симферополь, , 11:11 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 апреля. Накануне, 11 апреля, было зарегистрировано 94 новых носителя.

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За последние сутки выздоровевшими признаны восемь пациентов, также зарегистрировано пять новых смертей среди пациентов с COVID-19. В ковид-стационарах региона на 12 апреля находятся 1 488 человек, ещё 374 лечатся амбулаторно.

Всего на 12 апреля в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 678 человек, из них выздоровели 36 056 человек, умерли — 1129 человек.