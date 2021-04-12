Токио, , 11:11 — REGNUM В разработке может находиться ремастер-версия игры Sonic Colors. Об этом 12 апреля сообщает «Игромания».

Информация об этом была обнаружена на сайте немецкой студии озвучки Iksample и на сайте французского ритейлера Sogamely. Представители Sega пока никак не прокомментировали возможный анонс.

Напомним, оригинальная Sonic Colors вышла в 2010 году. Она была доступна на консолях Wii и Nintendo DS.

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