Челябинск, , 11:10 — REGNUM В торговых центрах Челябинской области от COVID-19 привились ещё 1337 граждан. Об этом сообщает минздрав региона.

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Вакцинация проходила в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске и Миассе. Всего пункты вакцинации работали в девяти ТРЦ.

Отметим, география городов, в которых могут привиться посетители торговых центров, постоянно расширяется. Желающие могут поставить прививку бесплатно.