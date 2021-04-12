Якутск, , 11:24 — REGNUM В День космонавтики в Якутске активисты и общественники провели флешмоб — они составили из автомобилей слово «Поехали».

Следите за развитием событий в трансляции: «Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Читайте также: В трёх вузах Владивостока установят арт-объекты «Герои космоса»

"Молодое поколение должно знать своих героев, это неотъемлемая часть патриотического воспитания. Без прошлого нет будущего. Именно это мы хотели сказать сегодняшним флешмобом», — пояснил Sakhaday.ru координатор команды «Молодежка ОНФ» в Якутии Дмитрий Паньков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье реализуют проект «Герои космоса»: проходят станционные игры, лекции и устанавливают тематические арт-объекты.