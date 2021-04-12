Красноярск, , 11:10 — REGNUM Прокуратура Красноярского края взяла на особый контроль ситуацию с наличием продуктов питания в организациях розничной торговли. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

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Прокуратура проводит мониторинг ситуации, связанной с наличием продуктов питания в магазинах. Информация о дефиците сахара в красноярских организациях розничной торговли появилась в СМИ.

Горрайпрокурорам поручено активизировать работу по надзору за исполнением законодательства о торговой деятельности.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного возникновения дефицита сахара», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года жители Красноярска пожаловались на ограничения на продажу сахара в магазинах. В ряде торговых точек сахар отпускали не более 2−5 кг на одного человека.

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