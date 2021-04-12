Обнинск, Калужская область, 12 апреля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Клиническая апробация уникальной методики началась в филиале НМИЦ радиологии — МРНЦ им А.Ф. Цыба Обнинска Калужской области, где сразу четырём пациентам с гепатоцеллюлярным раком были выполнены операции по радиоэмболизации печени. Об этом 12 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Фото пресс-службы МРНЦ им А.Ф. Цыба На операции по радиоэмболизации печени.

Данный метод применяется для лечения больных с запущенными форма рака печени и метастазов в ней. В сосуды, питающие опухоль, вводят микросферы, содержащие радионуклидный препарат иттрий-90. Методика позволяет остановить рост образований у 90% больных и увеличивает продолжительность жизни почти в пять раз по сравнению с другими стандартными методами лечения. До недавнего времени подобные операции в России были недоступны в связи с высокой стоимостью и сложной логистикой доставки микросфер в страну. Однако благодаря объединению усилий «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Госкорпорации «Росатом», ООО «БЕБИГ» началось производство отечественных микросфер насыщенных радионуклидом иттрия-90, что позволило существенно снизить затраты на операцию и внедрить этот метод в отечественную медицинскую практику.

«Для предстоящего масштабирования метода мы должны будем увеличить производство микроэмбол и радиофармпрепарата и подготовить плеяду специалистов, способных к выполнению столь ювелирных операций, к которым относится радиоэмболизация», — считает академик РАН Андрей Каприн.

Ежегодно в России регистрируется около девяти тысяч новых случаев онкологических заболеваний печени, но радикальная операции возможна лишь в 20% случаев, а стандартная химиотерапия относительно эффективна лишь у одного больного из пяти. Радикальную операцию таким онкобольным выполнить невозможно, и радиоэмболизация печени является реальной надеждой на остановку процесса роста опухоли.