Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Пандемия коронавируса заставила правительство Швеции встать на расточительный путь в попытке спасти бизнесы и оказать финансовую поддержку пострадавшим секторам экономики. Однако огромные вливания не могут быть долговечными. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы полагаем, что бюджетная дисциплина восторжествует уже в следующем году, когда пандемия закончится», — заявила в эфире SVT глава аналитического отдела Национального института экономических исследований Ильва Хеден Вестердал.

Напомним, 15 апреля министр финансов Швеции Магдалена Андерссон представит измененный весенний бюджет на 2021 год. В общей сложности объем выделенной помощи в условиях пандемии достиг уже 412 миллиардов крон (€41 млрд).

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