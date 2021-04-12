Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM В марте 2021 года цены на продукты и услуги в Ростовской области росли быстрее, чем в среднем по России, сообщает Ростовстат.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

По информации территориального органа госстатистики, мартовский индекс потребительских цен на Дону сложился на уровне 100,9%, что выше мартовского среднероссийского — 100,7%.

В частности, продовольственные товары подорожали на 1,5%. Так, в группе лидеров по повышению стоимости оказались яйца (+ 9%), сахар (+ 4,4%), мясопродукты (+ 2,8%).

Среди непродовольственных товаров наиболее подорожали велосипеды и мотоциклы — до 2,2%.