Оренбург, , 11:07 — REGNUM Суд отказал мэрии Оренбурга в удовлетворении иска о сносе сараев и гаражей, возведенных в исторической части города в 1980 году. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Чиновники через суд требовали обязать 15 горожан освободить земельные участки на пересечении улиц Профсоюзная и Советская и привести их в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Однако сотрудники администрации не смогли предоставить доказательства того, что одноэтажные объекты являются самовольными застройками.

Стоит отметить, что застроенная сараями и гаражами территория расположена в границах защитной зоны объектов культурного наследия регионального назначения «Общество страхования от огня».

В свою очередь ответчики указали на то, что принадлежащие им постройки находятся во дворе и возведены в 1980-е годы одновременно со строительством жилого многоэтажного дома. Сараи и гаражи предоставлялись жильцам для хозяйственных нужд, поскольку в их маленьких квартирах отсутствуют балконы и кладовки. Кроме того, оспариваемый земельный участок находится в общей долевой собственности оренбуржцев, являющихся собственниками помещений многоквартирного дома.