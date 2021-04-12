Париж, , 11:07 — REGNUM Тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint должен получить крупное обновление «в ближайшее время». Об этом сообщило издание Eurogamer.

По данным СМИ, обновление выйдет в конце весны 2021 года. Оно улучшит напарников под управлением искусственного интеллекта и увеличит количество получаемого ими опыта.

Напомним, релиз Ghost Recon Breakpoint состоялся в 2019 году. Игра получила низкие оценки от критиков.

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