Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:31 — REGNUM Санкции препятствуют достройке многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» на Амурском судостроительном заводе. Проблемы возникли с британским и норвежским производителями Rolls-Royce и Kongsberg, пишет 12 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Около десяти лет назад заводу поставили пропульсивное оборудование Rolls-Royce и интегрированную систему управления Kongsberg. Но позднее компании из-за санкций отказались проводить их инспекцию, монтаж, пусконаладку и испытания.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), куда входит завод, не может найти подрядчика. Оборудованию нужен небольшой ремонт, например, замена резиновых прокладок.

Собеседники издания полагают, что корпорации придётся продлевать сроки сдачи судна и просить дополнительное финансирование. Так, один из них отмечает, что дополнительное время потребуется для поиска подрядчика и наладки имеющегося оборудования. Новое оборудование стоит не менее 1 млрд рублей, но их могут не выделить для ОСК из бюджета, и тогда проект заморозят.

Заказчик судна не «возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время», отмечает другой источник. Предполагалось, что судно будет сдано в декабре 2020 года, но только в конце октября его спустили на воду.