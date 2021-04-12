Минск, , 11:10 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии объявил в межгосударственный розыск сооснователей организаций BY_help и BySol Алексея Леончика и Андрея Стрижака, обвиняемых в финансировании экстремистского формирования, а также в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба белорусского СК.

Уточняется, что Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах.

В то же время, Андрей Стрижак входит в состав так называемого координационного совета оппозиции республики и является сооснователем организаций BY_help и BYSOL, последняя занимается «финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности».

Кроме того, добавляется, что действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 361−2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса Белоруссии.

«УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А. Стрижака и А. Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство информации Белоруссии приняло решение о прекращении вещания на территории республики телеканала Euronews.