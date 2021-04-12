Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM В Бисерти (Свердловская область) огласили результаты довыборов в городскую думу. Информация размещена в ГАС «Выборы».

Борьба шла за два мандата в представительном органе власти. Согласно результатам голосования, места в гордуме получат кандидат от «Единой России» Ирина Гущина и самовыдвиженец Никита Усенко. Ещё один кандидат от «партии власти», Александр Ряпасов, получил третье место — в гордуму он не проходит.

Голосование проходило 11 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на довыборах в Сухом Логу (Свердловская область) победили два самовыдвиженца, победив кандидатов от «Единой России».

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