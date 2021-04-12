Стокгольм, , 11:09 — REGNUM Посольство Китайской Народной Республики осуждает «неверные заявления» «Христианских демократов» и «Шведских демократов» после того, как обе консервативные партии потребовали высылки китайского посла Ги Кондью из Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Представители партий потребовали высылку посла из Швеции, поскольку 8 апреля китайское посольство направило письмо журналисту Джорджу Олссону с требованием прекратить свои критические репортажи о Китае или «компенсировать последствия своих действий».

В последствии «Левые» присоединились к требованиям своих коллег.

«Политики, входящие в состав Шведских демократов и Христианских демократов, недавно сделали неверные заявления о Китае и китайско-шведских отношениях, которые мы осуждаем и решительно отвергаем. Китай — вежливая и почтительная страна, которая верит во взаимное уважение. Только когда вы уважаете других, уважают вас. Тот, кто дарит розы другим, первым способен ощутить их запах, но у того, кто бросается глиной, руки по локоть в грязи», — говорится в ответе посольства.