Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявили 95 новых носителей коронавируса, что на два случая меньше, чем сутками ранее. Список смертей пополнили еще пять летальных исходов. Об этом 12 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Как уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заражения 11 апреля выявлены в 58 населенных пунктах региона. Наибольшее число — в городах Мурино (8) и Гатчина (7).

«По состоянию на 07:00 мск 9 апреля в Ленобласти развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободна 471 койка (38,8%), в том числе в палатах реанимации — 145 коек», — уточнили ИА REGNUM в комздраве региона.

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 40 984 инфицированных, из них 38 348 человек выздоровели, в том числе 79 пациента выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 1045 жителей, в том числе 11 апреля в регионе было зарегистрировано еще пять летальных исходов.

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