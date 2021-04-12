Баргузинский район, Бурятия, , 11:05 — REGNUM На Байкале продолжается хищническая добыча омуля, несмотря на действующий запрет на его ловлю. Очевидцы нашли на льду Баргузинского залива сотни прорубей с десятками км браконьерских сетей, сообщает портал «Байкал-Daily».

В редакцию издания поступило письмо с видеозаписью, на которой демонстрируются проруби с мусором вокруг. Всё это, как отмечается, делает невозможным восстановление популяции омуля и снятие запрета на его ловлю.

В Ангаро-Байкальском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству пообещали журналистам отработать информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, за один месяц в 2020 году правоохранители в Бурятии изъяли из незаконного оборота около 3,5 тонны нерестового омуля. У браконьеров изъяли около 1 км сетей, 14 лодок, два лодочных мотора, две единицы технических средств навигационного оборудования.

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