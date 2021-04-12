Казань, , 11:13 — REGNUM От имени правительства и от себя лично с Днем космонавтики поздравил жителей Татарии премьер-министр Алексей Песошин.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Он отметил, что освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития. Космическая деятельность ежегодно открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере, а ракетно-космическая промышленность сегодня является основой научно-технического прогресса и безопасности страны, добавил Песошин.

«Бесценен вклад Казани в развитие космических технологий. На заре космонавтики здесь трудились Валентин Глушко и Сергей Королев, была создана первая в стране кафедра ракетных двигателей, готовились специалисты по видам жидкостного ракетного топлива, производились уникальные детали для космических кораблей. В наши дни отрасль получила новое развитие. Специалисты Казанского (Приволжского) федерального университета работают над подготовкой кадров, разработкой и внедрением новых технологий для предприятий космической отрасли, а также в области исследования космоса и популяризации космической науки» , — подчеркнул председатель правительства РТ.

Космос — площадка для серьезных исследований, результаты которых оказывают значительное влияние в области научных знаний, способстовавших появлению новых земных технологий. Если будущие поколения продолжат славные традиции первопроходцев, то нас ждут новые открытия и достижения, заверил Песошин.

Научных побед, новых технических разработок, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия пожелал в конце поздравления премьер-министр РТ.

Читайте также: Глава Саратовской области поздравил жителей с Днём космонавтики