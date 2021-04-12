Казань, 12 апреля 2021, 11:13 — REGNUM От имени правительства и от себя лично с Днем космонавтики поздравил жителей Татарии премьер-министр Алексей Песошин.
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Он отметил, что освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития. Космическая деятельность ежегодно открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере, а ракетно-космическая промышленность сегодня является основой научно-технического прогресса и безопасности страны, добавил Песошин.
Космос — площадка для серьезных исследований, результаты которых оказывают значительное влияние в области научных знаний, способстовавших появлению новых земных технологий. Если будущие поколения продолжат славные традиции первопроходцев, то нас ждут новые открытия и достижения, заверил Песошин.
Научных побед, новых технических разработок, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия пожелал в конце поздравления премьер-министр РТ.
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