Стокгольм, , 11:07 — REGNUM В настоящее время необходимо изучить действия эффективных противовирусных препаратов, чтобы иметь возможность бороться с будущими пандемиями быстрее, чем с пандемией коронавируса, в условиях которой нам придется жить еще как максимум три года. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил профессор микробиологии из Университета Умео (Швеция) Никлас Арнберг.

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«Вероятно, нам придется жить с этим вирусом еще много-много лет», — отметил Арнберг.

На вопрос ведущего о сроках окончания пандемии коронавируса SARS-CoV-2 профессор ответил следующее:

«Сложно сказать, когда мы сможем начать жить как обычно. Может быть, в худшем случае, пока мы не разработаем новые противовирусные препараты против этого вируса, а это может занять один, два или три года».