Джакарта, , 11:03 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, 10 045 575 граждан Индонезии прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает Antara.

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При этом 5 099 990 человек в Индонезии завершили вакцинацию от COVID-19.

Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за день 90 142 человека получили первую инъекцию вакцины. Согласно этим данным, 49 466 человек получили вторую инъекцию вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии от коронавируса привили 9 784 278 человек.

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