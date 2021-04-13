13 апреля 2021 | Время чтения 10 мин

Отдача для государства от рыбной отрасли может быть намного выше, если сделать несколько шагов на опережение. О том, как снизить цену на рыбу в магазинах на 30-40 процентов и сохранить местное население в удалённых посёлках, — в статье эксперта Центра стратегических оценок и прогнозов Анны Горновой.

Анна Горнова, , 09:00 — REGNUM Последние годы рыбное законодательство выглядит, как поле битвы государства с отраслью за её эффективность для страны. Попытки перераспределения квот, их новые виды, постоянные изменения правовой базы, задержки строительства новых судов, под которые бизнесом взяты кредиты, и вложения в аукционы в итоге прибавляют конечную цену продукта, рыба в магазинах становится дороже. Если сравнить потребление и стоимость народной рыбы (селёдка, скумбрия, минтай) в одних и тех же регионах России в начале 90-х и сегодня, то мы видим рост цены в среднем вдвое, рыба стала дороже курицы, по некоторым регионам потребление упало. В городах в кафе, ресторанах и магазинах покупают в основном переработанную продукцию, и мало кто разбирается и спрашивает, что он покупает. А покупаем мы всё чаще в том или ином виде именно выращенную рыбу, отдавая на экспорт свою ценную, дикую. При этом в сезон путины заторы — рыбу с Дальнего Востока не могут вывезти внутрь страны, не хватает холодильников, дорогая железная дорога.

Александр Дейнека. У моря. 1956-1957

Будущее за социальным предпринимательством

Отдача для государства, для российского покупателя от рыбной отрасли может быть намного выше, если в ней навести порядок и следовать другому принципу: прекратить бороться с отраслью, принять то, что есть у нас в стране, то, что происходит в мире, и сделать несколько шагов на опережение.

А в мире сегодня главенствуют два основных тренда — вертикально интегрированные корпорации и социальное предпринимательство. Целью одних является максимальное извлечение прибыли на рынке и максимальная оптимизация стоимости своих производственных процессов за счёт своей вертикальной интеграции. Среди них известные мировые бренды, в том числе российские. Другой тренд, который активно набирает обороты в мире, — это социальное предпринимательство, представленное в основном организациями малого и среднего бизнеса, которые, помимо своей хозяйственной деятельности, решают ряд социальных проблем территорий, обозначенных государством.

В нашей стране социальное предпринимательство было определено № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. А в 2019-м году в этот закон были внесены поправки и появился № 245-ФЗ с перспективой его дополнения. За рубежом развитие правовой базы социального предпринимательства идёт намного интенсивнее. Само это понятие расширяется по своей сути. Прогрессивная часть общества понимает, что будущее мира именно за социальным предпринимательством — один на благо целого, где прибыль граничит с социальной и экологической ответственностью, иначе просто цивилизация не выживет. Но пока что оба направления — и корпорации, и социальное предпринимательство — развиваются параллельно.

«Исторический принцип» и цены

В рыбном хозяйстве «исторический принцип» закрепления ресурса превалирует в мире. Свою положительную роль он сыграл и в России — предприятия могли планировать свою работу и инвестиции, таким образом удалось создать в отрасли стабильную основу. Однако затем, вместо того чтобы эту основу совершенствовать, её стали разрушать аукционами и новыми видами квот в ущерб малым и средним предприятиям, которые являются основой социальной политики ряда прибрежных регионов. Разрушать в пользу крупных вертикально-интегрированных компаний, создавая тем самым условия для монополизации отрасли. Именно крупные вертикально-интегрированные компании сегодня выигрывают от участия в крабовых и инвестиционных аукционах. Такие компании получили возможность наращивать себе объём ресурса и обновлять производственные мощности, поглощая малый и средний бизнес.

Давид Бурлюк. Два рыбака. 1948

Экспорт приносит экономике хороший доход, однако выгоднее было бы экспортировать готовую продукцию — меньше сырья, больше выручки. Но иностранцы в основном закупают у нас сырьё для своей переработки. По годовому вылову отрасли поставлена планка 5 млн тонн. Вопрос, сколько из этого объёма именно дикой, ценной для здоровья рыбы требуется для насыщения внутреннего рынка и загрузки своих береговых мощностей, остаётся открытым. Крупные рыбопромышленные компании стимулируют наращивать экспорт уловов. Часть своей продукции такие предприятия направляют и на внутренний рынок, при этом съедая малый и средний бизнес в отрасли как таковой, диктуя рынку свою ценовую политику и правила. Стимулов к снижению цены на дикую, ценную для здоровья рыбу для российского покупателя при нынешней отраслевой модели просто нет. Государство не создаёт условий для потребления своим населением именно дикой и ценной для здоровья рыбы, поэтому её замещает менее ценная выращенная либо и вовсе другая еда. Людям говорят: рынок больше не берёт. Но вопрос-то в цене этой рыбы, насколько доступна сегодня большинству граждан с их зарплатами рыба из российских морей? Очевидно, что в первую очередь отрасль нужно настроить в сторону российского покупателя, предложить решение, учитывающее географические особенности, историю и традиции, которые у нас сохранились.

Рыболовецкие колхозы могут стать основой социального предпринимательства

В России с советских времён сохранился Союз рыболовецких колхозов, который является старейшим отраслевым объединением в нашей стране. История отечественной колхозной системы берёт начало в 1929—1930 гг. Рыболовецкие колхозы прошли Великую Отечественную войну и внесли свой значительный вклад в Победу, в продовольственное снабжение фронта и населения. В 1991 году колхозная система давала стране порядка 1 млн 837 тыс. тонн уловов. Сегодня организации Росрыбколхозсоюза ведут свою хозяйственную деятельность в пяти бассейнах: Западном, Северном, Волжско-Каспийском, Дальневосточном и Черноморском и вылавливают около 300 тыс .т. водных биоресурсов. »Рыболовецкие колхозы (артели), согласно главе 1 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», являются сельхозтоваропроизводителями. В 2020 году Рыбакколхозсоюз отметил 35 лет. Сегодня предприятия союза являются многоотраслевыми хозяйствами, занимающимися промыслом рыбы и морепродуктов, выпуском рыбной и сельскохозяйственной продукции, производством товаров народного потребления и оказанием услуг населению. Помимо этого, содержат объекты социально-бытовой инфраструктуры поселков и обеспечивают трудовую деятельность проживающего там населения. Система рыболовецких колхозов является хорошей исторической основой для формирования сектора социального предпринимательства в отрасли. Основное отличие сельхозкооперации — это объединение в первую очередь работников, а не капиталов, для удовлетворения как материальных, так и социальных интересов и потребностей членов кооператива при помощи демократического управления: один член кооператива — один голос. Данная система объединяет «исторический принцип» в его исконном значении, отношения собственности, труда и управления на основе самодостаточности и социальной справедливости. При этом в Росрыбколхозсоюзе есть предприятия и других форм собственности, которые тоже выполняют немалую социальную роль на своих территориях, которые также можно рассмотреть под критерии социального предпринимательства», — считает председатель Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

Свежая рыба Дарья Антонова © ИА REGNUM

Задачи государства

Напрямую касаемо рыбной отрасли государством поставлены две основные социальные задачи. Это качественная рыбная продукция по доступным ценам для населения — задача продовольственной безопасности, социальной политики и здравоохранения, и сохранение и закрепление населения на удалённых прибрежных территориях, социально-экономическое развитие этих территорий — задача национальной безопасности.

Такие задачи, как обновление производственных мощностей, — сугубо коммерческие, и они не могут относиться к социальным. Априори флот и орудия лова действующего предприятия должны соответствовать стандартам отрасли, не более того. В случае же с социальным предпринимательством речь идёт именно о социальной составляющей и интересах национальной безопасности государства. Это предприятия, которые являются опорными для решения таких задач, которые подтверждают свои критерии социально значимых и по логике должны иметь ряд преференций от государства в виде сохранения закреплённого за ними ресурса, рыболовных участков, пакета льгот по ставке сбора за пользование ресурсом, налоговых преференций и дешёвых социальных целевых кредитов.

Международная практика: льготы для прибрежного населения

На 19−20 мая 2021 года запланировано знаковое событие международной повестки — передача Исландией России председательства в Арктическом совете. Росрыбколхозсоюз провел исследование международного права, анализ законодательства стран «Арктической восьмёрки», Кореи, Японии и так далее, а также положений Международной конвенции ООН по морскому праву. Во всех этих странах экономические нужды прибрежных рыболовецких общин защищены национальным законодательством, и в том или ином виде они имеют преференции от государства. Такое обязательство прописано в Конвенции ООН по морскому праву (п.5 ст.7) и обеспечивается всеми государствами — членами Конвенции.

«В России рыболовецкие артели (колхозы) по своей сути являются как раз такими общинами местных жителей, занятыми в рыбном промысле, благодаря которым сохранились и развиваются удалённые прибрежные посёлки, где других организаций и работы для местного населения нет. Деятельность таких производственных кооперативов, которыми по своей организационно-правовой форме являются наши артели (колхозы), помимо предпринимательства, направлена и на создание и стабильное функционирование социальной инфраструктуры, в которой они находятся. Поддержание и развитие инфраструктуры территорий — неотъемлемая часть современных рыболовецких колхозов. Очевидно, что роль градо‑ и посёлкообразующих рыбохозяйственных организаций в данном случае является одной из составляющих социального предпринимательства. Согласно Налоговому кодексу, колхозы платят сейчас 15% ставки сбора за водные биоресурсы наравне со всеми рыбохозяйственными организациями, а также имеют льготу — нулевую ставку по налогообложению произведённой продукции в соответствии с главой 25 ст. 284 Налогового кодекса РФ. Однако есть проекты законов, которыми хотят отобрать у нас даже это малое», — отмечает председатель Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

Формирование социального сектора

Формирование социального сектора в отрасли предполагает комплекс мер, который позволит снизить цену рыбы для российского покупателя на 30−40%.

Очевидно, что вахтовый метод работы, когда крупные компании желают большими судами за несколько дней вычерпать весь ресурс, не должен становится практикой. Приоритет нужно отдавать занятости местного населения, чтобы люди не уезжали с мест. Реализация региональных программ в сфере социального рыболовства потребует критериев социального предпринимательства в рыбной отрасли, которые включают: территориальное расположение предприятия на удалённой территории побережья, занятость местного населения в организации, инвестиции в создание местной инфраструктуры; необходимо учесть исторический фактор — предприятие должно иметь устойчивую российскую традицию, свою историю, это не вновь созданное предприятие. Создание новых малых предприятий в сфере рыбного промысла и покупка ими квот на аукционах приведёт лишь отъёму ресурса у действующих опорных организаций и увеличит стоимость конечного продукта. Кроме того, потребуется обеспечить поставки продукции на местные рынки, магазины по договору с субъектом РФ. Но эта мера будет эффективной лишь в совокупности с первыми двумя вышеназванными.

Рыба на прилавке Петр Данилов © ИА Красная Весна

Оптимальной формой социального предпринимательства можно считать сельхозкооператив, где прибыль распределяется не между несколькими акционерами, как это есть в корпорациях и акционерных обществах, в тех самых крупных вертикально-интегрированных компаниях, а иначе — между членами колхоза (кооператива) с учётом личного трудового участия каждого. Это и есть тот самый принцип — один на благо целого, когда каждый несёт ответственность за результат своей деятельности, и так собирается общий результат. Таким образом в отрасли будет развиваться социальный принцип. Появится своя социальная программа, под которую можно будет спланировать постройку необходимого количества холодильных мощностей там, где это нужно. А также ограничить наценку на произведённую по данной программе рыбную продукцию в торговых сетях либо создать специальную сеть магазинов от производителя с ограничением наценки, с программой скидок по соцкартам для пенсионеров и так далее.

Такой комплекс мер в совокупности с сохранением действующих условий пользования ресурсом для предприятий колхозной системы позволит снизить стоимость рыбы в регионах на 30−40%, кормить жителей доступной по цене и полезной для здоровья рыбой, что даст положительный эффект в решении двух основных социально-политических задач за счёт рыбной отрасли. Новыми гранями заиграет дальневосточный гектар. Не нужно будет ломать основу законодательства, сформированную нашей историей. При таком подходе рыбная отрасль будет поделена на два сектора — рыночный и социальный, и каждому будет ясно, в каком секторе отрасли он работает. Не будет множества форм, понятий, лазеек и толкований. Бизнесу станет проще и надёжнее планировать свой долгосрочный производственный план, а государству реализацию своих стратегических целей и задач. Сформируется единая отраслевая платформа, цифровизация которой сделает систему прозрачной и понятной, а эффективность каждого предприятия можно будет видеть и контролировать онлайн.