Хабаровск, , 11:20 — REGNUM Власти Хабаровского края продолжают мониторинг и оперативное реагирование на необоснованное повышение цен на социально значимые продукты питания — распоряжение о сдерживании цен на сахар и масло растительное подписал врио губернатора Михаил Дегтярев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Индекс цен на продовольственные товары (февраль 2021 года к декабрю 2020 года) по краю составил 101,57%, что несколько меньше общероссийского уровня. Зафиксирован рост цен более 5% на некоторые продукты питания: яйцо куриное, говядину, на мясо кур, свежие овощи. Это обусловлено как повышением стоимости комбикормов, так и сезонностью.

В группу товаров, по которым осуществляется мониторинг в Хабаровском крае, включены и непродовольственные. Ежемесячно отслеживаются показатели по 19 основным строительным материалам, изделиям и конструкциям от 39 производителей и 47 поставщиков.

С 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года в Хабаровском крае, как и в других субъектах, отмечен резкий рост рыночных цен практически на всю металлопродукцию. По данным ФАС России, это было обусловлено существенным повышением цен на металлургическое сырье, стальные полуфабрикаты и конечный металлопрокат в мире подорожали на 32−50%.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца лета 2021 года цена на сахар не будет существенно снижаться.