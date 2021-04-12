Уфа, , 11:03 — REGNUM 102 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщил министра здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в регионе было выявлено 33 601 случай заражения коронавирусом. При это за минувшие 24 часа справились с инфекцией 162 человека, а всего выздоровели 29 691 человек. 194 пациента лечатся в больницах, из них семь человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Согласно данным пресс-службы главы администрации Башкирии, в республике 108 534 желающих завершили вакцинацию от COVID-19. За минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. Всего в республике скончались 400 таких пациентов.

Забелин также отметил, что в республике нужно готовиться к росту заболеваемости и наращивать объемы вакцинации от COVID-19.

«По заключениям экспертов, в ближайшее время скорее всего, будут приниматься решения об ограничении выездов граждан России в страны, где наблюдается рост заболевания. Прежде всего это Турция и страны Европы, ситуация в которых вызывает тревожность», — сообщил Забелин.

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