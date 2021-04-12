Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Энтузиасты обнаружили в игре The Binding of Isaac: Repentance скрытый кооперативный режим. Об этом 11 апреля сообщило издание Eurogamer.

Группа датамайнеров обнаружила в коде игры команду «networktest», которая позволяет запустить The Binding of Isaac в полноценном кооперативном режиме. Однако, как отмечает издание, он работает нестабильно — вероятно, именно поэтому нововведение пока официально не анонсировали.

Напомним, масштабное расширение Repentance для игры игры The Binding of Isaac вышло 31 марта 2021 года. Оно было тепло встречено геймерами и критиками.

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