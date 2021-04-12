Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Американские власти усиливают контроль за планами Китая по использованию цифрового юаня. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые чиновники в США выражают опасения, что использование цифрового юаня станет «одним из элементов в долгосрочных попытках лишить доллар роли основной резервной валюты в мире».

Читайте также: Китай неуклонно наращивает испытания цифрового юаня

В настоящее время сотрудники министерства финансов США, Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме активизировали усилия, чтобы «понять, какие могут быть последствия» от применения этой валюты. В частности, можно ли с его помощью обойти американские санкции.

В материале отмечается, что администрация США в настоящее время не планирует предпринимать никаких действий по противодействию долгосрочным угрозам со стороны цифровой валюты Китая. Однако, как подчеркнули источники, знакомые с ситуацией, планы Китая дали новый импульс усилиям по рассмотрению вопроса о создании цифрового доллара.

Ранее по теме: Цифровой юань может превратиться в главного соперника биткоина

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Китай продолжает успешно проводить пилотные испытания китайского цифрового юаня. Цифровая валюта будет эмитироваться центральным банком страны и юридически поддерживаться правительством в качестве альтернативы бумажным деньгам.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Скрыль, в случае если китайский цифровой юань успешно выйдет на рынок, курс биткоина может существенно скорректироваться и пойти на снижение.

Читайте ранее в этом сюжете: Подорвет ли цифровой юань гегемонию доллара США? — Foreign Affairs