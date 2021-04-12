Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону на площади Гагарина возложат цветы к бюсту советского лётчика-космонавта и проведут концерт-викторину ко Дню космонавтики. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

«Ровно 60 лет назад состоялся первый полёт человека в космос. Советский лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал тогда: «Поехали!», открыв путь к освоению космического пространства. Его имя в донской столице носит площадь перед ДГТУ и библиотека», — напомнил градоначальник в Instagram.

Ростовские библиотеки подготовили онлайн-мероприятия, посвящённые первому полёту человека в космос.

ИА REGNUM сообщало, что в преддверии Дня космонавтики в Ростовской области состоялся весенний День древонасаждений. При этом единственный в Ростове-на-Дону музей истории космоса оказался под угрозой закрытия.

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