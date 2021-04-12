Липецк, 12 апреля 2021, 10:58 — REGNUM В Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова впервые прошли крупномасштабные командно-штабные учения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, они стали беспрецедентными по количеству участников.
Отрабатывались действия по тушению природных пожаров, защите населённых пунктов от огня и спасению пострадавших. В практической части были задействованы силы и средства Главного управления МЧС России по Липецкой области, Лесопожарного центра, региональных управлений лесного хозяйства, дорог и транспорта, государственной пожарно-спасательной службы, Липецкого авиацентра, Росгвардии, Липецкого аэроклуба, ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго», Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», ООО «МАГ+С», а также добровольные пожарные команды, медики, полиция и Роспотребнадзор.
В учениях принимала участие различная техника, в том числе авиация. По замыслу организаторов, в ходе проверки термической точки вблизи села Вербилово был обнаружен лесной пожар, он распространялся в направлении населённого пункта. Беспилотники провели авиаразведку. На защиту села были брошены все возможные силы и средства. Для усиления группировки в зону возгорания с воздуха высадились пожарные-десантники.
Кроме того, в ходе учений отработали действия по подготовке и эвакуации населения, а также по оказанию помощи пострадавшим. Полицейские и работники местной администрации оповестили жителей. Дополнительно с самолёта Як-18Т были сброшены листовки с призывом покинуть территорию населённого пункта. Условно пострадавшего из опасной зоны эвакуировали вертолётом.
Ещё одним важным пунктом в учении стала отработка действий по поиску детей, потерявшихся в лесу. Были задействованы спасатели и кинологи.
После завершения практической части учений состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Основанная тема — подготовка к пожароопасному периоду.