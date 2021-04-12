Сочи, Краснодарский край, , 10:56 — REGNUM Пять тысяч новых рабочих мест, миллиарды дополнительных отчислений в бюджет и полтора миллиона туристов в год — таков будет ожидаемый эффект от появления в горах Сочи нового санаторно-курортного комплекса «Долина Васта», который в рекордные 5 лет собираются создать госкорпорация ВЭБ РФ, группа «Интеррос» Владимира Потанина и компания «Васта Дискавери».

По мнению администрации Сочи, этот проект может стать импульсом для развития экономики Сочи и всего Краснодарского края. Как заявил в интервью ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский, Сочи — единственный в России круглогодичный курорт, и расширение курортной инфраструктуры будет способствовать формированию отечественного и международного туристического потенциала.

Суммарные инвестиции, по данным пресс-службы ВЭБ, оцениваются в сумму около 80 млрд рублей. Туристическую инфраструктуру создадут в течение четырех лет, там появятся санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебница с минеральными бюветами, а также 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км.

В подобные проекты ВЭБ вовлекается на регулярной основе — причём, часть этих проектов действительно смогли изменить жизнь регионов. Фактически, проект «Долина Васина» стал логическим продолжением успешного сотрудничества ВЭБ с холдингом «Интеррос» в рамках создания курорта «Роза Хутор», который создал почти 4000 рабочих мест и ежегодно наполняет государственную казну налогами на сумму более 1,5 млрд рублей. Более того, его создание проходило при плотном сотрудничестве со Всемирным фондом дикой природы, который оказывал экспертную поддержку по применению экологически безопасных технологий строительства, а также консультировал в области экологического образования и развития эко-туризма.

Данный объект стал обязательной точкой на туристической карте России для самых широких слоёв населения — только в летний сезон 2020 года его посетили почти 800 тысяч туристов, а за зимний сезон 2019−2020 года — чуть более 800 тысяч. Причём, большинство гостей — это семьи с детьми со всех уголков России.

Среди других крупнейших инвестиционных проектов за время деятельности ВЭБ: строительство химического завода «Аммоний» в Менделеевске (Татарстан, доля ВЭБ — около 120 млрд руб.); Богучанского алюминиевого завода (доля банка — 47,2 млрд руб.); Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге (25 млрд руб.); Уренгойской ГРЭС (21,3 млрд руб.), комплекса наливных грузов в порту Усть-Луга (23,6 млрд руб.).

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила «Ведомостям», что в прошлом году горнолыжные курорты вошли в топ запросов у населения. А в новогодние праздники, по ее словам, прирост по количеству туристов составил 15−20% по сравнению с ситуацией годом ранее. Лидер спроса — Краснодарский край, что объясняется высоким уровнем сервиса и комфортными условиями пребывания, рассказала Ломидзе.

При этом, территория Сочинского национального парка не пострадает — во всем мире именно нацпарки активно используются для создания современной инфраструктуры для природного туризма. В них действуют жесткие природоохранные правила, благодаря чему животный и растительный мир никак не страдают от дикого туризма и вандализма, за счёт правильно организованного туристического процесса. Кроме того, это позволяет повышать экономическую привлекательность региона и уровень жизни людей. Например, всемирно известный курорт Банско в Болгарии находится на территории национального парка Пирин, который включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Канадский горнолыжный курорт Лейк Луиз располагается в национальном парке Банф, а Сига Когэн, крупнейший зимний курорт Японии, расположен в сердце национального парка Дзёсинъэцу Когэн. Аналогичные примеры успешного симбиоза есть в США, Сербии и других странах. Так и в России граждане могут в полной мере реализовать свое право на цивилизованное пользование природой. В соцсетях можно увидеть множество фото и видео с оленями, косулями, медведями и даже горными леопардами на территории той же «Розы Xутор». Последних создатели курорта специально разводили при участии экологов WWF.