Москва, , 10:57 — REGNUM В результате «подлых санкций» со стороны США несколько потенциальных заказчиков отказались от запусков на российских ракетах-носителях. Об этом 12 апреля рассказал генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA (сделано в США — ред.)», — приводит его слова ТАСС.

При этом глава Роскосмоса отметил, что госкорпорация остается крайне привлекательной по стоимости запусков и стоимости разработки космических аппаратов в интересах заказчика.

«Но незаконные санкции США вынуждают инозаказчиков либо отказываться от услуг России, либо искать с ней иные варианты решения своих вопросов», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем начала космической эры и сообщил, что Россия находится на пороге важных изменений в космической отрасли.