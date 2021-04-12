Улан-Удэ, , 10:55 — REGNUM Одним их лидеров по росту цен среди непродовольственных товаров в Бурятии стало газовое моторное топливо. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, в марте цены выросли сразу на 12%.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

При этом цены на бензин и дизельное топливо оставались относительно стабильными на протяжении нескольких недель.

«На 5 апреля 2021 г. отмечено повышение средней стоимости дизельного топлива и бензина марки АИ-92 и АИ-95 на 0,1%», — отметили в службе статистики.

Также из непродовольственных товаров в регионе в марте дорожали зубная паста (7,6%), поливитамины с макро — и микроэлементами — на (5,9%), медицинский термометр (4,4%), стиральный порошок (3,2%), подгузники (2,6%) и так далее.