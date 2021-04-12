Курган, 12 апреля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Экономика Курганской области с начала 2021 достигла успехов в росте. Об этом сообщил в своём аккаунте сети Instagram губернатор Зауралья Вадим Шумков.

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Собственные доходы бюджета с начала 2021 года в Курганской области, по словам Шумкова, выросли на 15%, индекс промышленного производства — на 4,7%, объём выполненных строительных работ вырос на 2,1%.

«У нас остаётся огромное количество проблем после 30 лет деградации и развала практически во всех отраслях. Но мы растём, развиваемся, а значит идём правильным путём», — поделился успехами курганский губернатор.