Белгород, , 10:52 — REGNUM Запуск белгородского спутника, который доставит на орбиту колбу с сиренью из Белгородской области запланирован на осень 2021 года. Об этом на странице в instagram сообщил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

«Поздравляю всех с Днем космонавтики! Ровно 60 лет назад великий Юрий Гагарин покорил космос, а сегодня Белгородская делает свой первый космический шаг! Планируем запустить белгородский спутник, который доставит на космическую орбиту колбы с нашей белгородской сиренью! Запуск спутника предварительно запланирован на осень», — написал Гладков.

https://www.instagram.com/p/CNjJmgDI09P/

Врио губернатора уточнили, что учёные проведут эксперименты с сиренью, в частности, установят, как на растение повлияют условия невесомости.

«Белгородская сирень станет первой в мире, которую запустят в космос в автономном режиме в колбах», — уточнил Гладков.

«Сирень в космос… Это наверно интересно с точки зрения науки. Нам бы земные дела порешать!» — такие комментарии оставили под постом главы региона пользователи.

«Предлагаю запустить на орбиту не только сирень, но и Корочанский арбузы, мясо «Агро-белогорья», крепость-Яблонов, тех, кто принимал решение о реконструкции Щорса, тех, кто развалил медицину, дороги, образование… Всех их нужно отправить в космос!» — предлагает другой пользователь.