Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. На развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с Приморским шоссе на две недели, с 13 по 30 апреля 2021 года, будет полностью перекрыта разворотная петля на съезде №2 в сторону Ленинградской области. Об этом водителей 12 апреля предупредил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. Закрытие связано с производством работ по окраске пилона.

Дарья Драй ИА REGNUM КАД Петербурге

«Будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе в направлении Ленинградской области, — уточнил Пузыревский. — Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улично-дорожной сети города Петербурга».

Отметим, что работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Однако сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.