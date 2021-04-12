Тольятти, Самарская область, , 10:51 — REGNUM Версия модели Lada Vesta FL, которая предназначена для европейского рынка, получит модернизированный двигатель и мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто». Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В движение новинку будет приводить переработанный мотор объёмом 1,8 литров максимальной мощностью 136 «лошадей». Он агрегатируется с шестискоростной механической трансмиссией.

Стоит отметить, что данный мотор соответствует экологическим стандартам Евро-6. Таким образом, автомобиль можно будет продавать на рынке Евросоюза, где установлены жёсткие экологические нормы.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ переоснащает свои производственные линии под производство французского хэтчбека Renault Clio. Модель будет собираться на платформе CMF-B.

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